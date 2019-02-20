Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,83
|-3,61
|İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
|Ereğli Demir Çelik<
|8,80
|9,05
|-2,76
|İndeks Bilgisayar
|7,36
|7,55
|-2,52
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,44
|-2,08
|MLP Sağlık
|12,40
|12,65
|-1,98
|Çelebi
|57,25
|58,35
|-1,89
|Petkim
|5,52
|5,62
|-1,78
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|4,88
|-1,64
|Tekfen Holding
|22,90
|23,28
|-1,63
|Sabancı Holding
|8,97
|9,11
|-1,54
|İş Bankası (C)
|5,51
|5,57
|-1,08
|Garanti Bankası
|8,60
|8,69
|-1,04
|Alarko GMYO
|45,90
|46,34
|-0,95
|Yataş
|5,47
|5,52
|-0,91
|Akbank
|6,57
|6,63
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|4,86
|4,90
|-0,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|6,88
|-0,73
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,50
|-0,67
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,86
|-0,54
Kaynak: AA