Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03
Ereğli Demir Çelik< 8,80 9,05 -2,76
İndeks Bilgisayar 7,36 7,55 -2,52
Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08
MLP Sağlık 12,40 12,65 -1,98
Çelebi 57,25 58,35 -1,89
Petkim 5,52 5,62 -1,78
İpek Doğal Enerji 4,80 4,88 -1,64
Tekfen Holding 22,90 23,28 -1,63
Sabancı Holding 8,97 9,11 -1,54
İş Bankası (C) 5,51 5,57 -1,08
Garanti Bankası 8,60 8,69 -1,04
Alarko GMYO 45,90 46,34 -0,95
Yataş 5,47 5,52 -0,91
Akbank 6,57 6,63 -0,90
Vakıflar Bankası 4,86 4,90 -0,82
İskenderun Demir Çelik 6,83 6,88 -0,73
Galatasaray Sportif 1,49 1,50 -0,67
Odaş Elektrik 1,85 1,86 -0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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