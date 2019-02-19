Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46 Galatasaray Sportif 1,50 1,55 -3,23 Tüpraş 140,50 144,00 -2,43 Ülker Bisküvi 18,36 18,78 -2,24 Alarko GMYO 46,34 47,36 -2,15 Global Yat. Holding 3,65 3,73 -2,14 Mavi Giyim 39,22 40,06 -2,10 Gersan Elektrik 2,43 2,48 -2,02 Parsan 10,50 10,71 -1,96 İş GMYO 1,05 1,07 -1,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,76 -1,70 Bim Mağazalar 91,40 92,95 -1,67 Albaraka Türk 1,80 1,83 -1,64 Gübre Fabrik. 3,12 3,17 -1,58 Vestel 6,37 6,47 -1,55 Türk Telekom 5,20 5,28 -1,52 Fenerbahçe Futbol 7,01 7,11 -1,41 Aksa Enerji 2,83 2,87 -1,39 Göltaş Çimento 11,16 11,31 -1,33 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)