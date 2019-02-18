Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11 Koza Madencilik 5,39 5,84 -7,71 Koza Altın 48,14 50,95 -5,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,15 -4,13 Şişe Cam 6,43 6,69 -3,89 Şok Marketler 10,20 10,57 -3,50 Parsan 10,71 11,08 -3,34 Migros Ticaret 15,16 15,68 -3,32 Garanti Bankası 8,60 8,87 -3,04 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Zorlu Enerji 1,43 1,47 -2,72 Vakıflar Bankası 4,73 4,86 -2,67 Arçelik 19,86 20,40 -2,65 İş Bankası (C) 5,64 5,79 -2,59 Türk Hava Yolları 13,34 13,69 -2,56 Pegasus 28,00 28,72 -2,51 T.S.K.B. 0,82 0,84 -2,38 Halkbank 7,04 7,21 -2,36 Aksa 8,88 9,09 -2,31 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,27 -2,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)