Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11
Koza Madencilik 5,39...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|4,79
|5,27
|-9,11
|Koza Madencilik
|5,39
|5,84
|-7,71
|Koza Altın
|48,14
|50,95
|-5,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|3,15
|-4,13
|Şişe Cam
|6,43
|6,69
|-3,89
|Şok Marketler
|10,20
|10,57
|-3,50
|Parsan
|10,71
|11,08
|-3,34
|Migros Ticaret
|15,16
|15,68
|-3,32
|Garanti Bankası
|8,60
|8,87
|-3,04
|İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,47
|-2,72
|Vakıflar Bankası
|4,73
|4,86
|-2,67
|Arçelik
|19,86
|20,40
|-2,65
|İş Bankası (C)
|5,64
|5,79
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|13,34
|13,69
|-2,56
|Pegasus
|28,00
|28,72
|-2,51
|T.S.K.B.
|0,82
|0,84
|-2,38
|Halkbank
|7,04
|7,21
|-2,36
|Aksa
|8,88
|9,09
|-2,31
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|7,27
|-2,20
Kaynak: AA