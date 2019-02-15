Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 3,98 4,34 -8,29
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 3,28 -3,96
Türk Hava Yolları 13,69 14,16 -3,32
Türk Telekom 5,28 5,42 -2,58
Gentaş 1,90 1,95 -2,56
Petkim 5,53 5,66 -2,30
Gözde Girişim 3,47 3,55 -2,25
Coca Cola İçecek 33,56 34,30 -2,16
Ford Otosan 53,10 54,00 -1,67
Alarko GMYO 46,28 46,98 -1,49
Afyon Çimento 4,65 4,72 -1,48
Aksa Enerji 2,73 2,77 -1,44
Emlak Konut GMYO 1,40 1,42 -1,41
Pegasus 28,72 29,10 -1,31
İskenderun Demir Çelik 6,57 6,65 -1,20
Türk Traktör 33,82 34,22 -1,17
Tekfen Holding 23,70 23,98 -1,17
Bera Holding 1,81 1,83 -1,09
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,09 -1,07
Hürriyet Gzt. 0,97 0,98 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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