Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 17,46 19,28 -9,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 17,46 19,28 -9,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 3,60 -8,89
Enka İnşaat 4,74 4,99 -5,01
Anadolu Efes 19,71 20,74 -4,97
Türk Traktör 34,22 35,82 -4,47
Gersan Elektrik 2,44 2,54 -4,09
TAV Havalimanları 26,92 28,06 -4,06
Polisan Holding 6,35 6,57 -3,35
Çelebi 58,25 60,25 -3,32
Aksa 8,95 9,21 -2,82
MLP Sağlık 12,61 12,95 -2,63
İndeks Bilgisayar 6,70 6,88 -2,62
Ford Otosan 54,00 55,40 -2,53
Mavi Giyim 39,08 40,04 -2,40
Bim Mağazalar 92,10 94,30 -2,33
Yataş 5,27 5,39 -2,23
Deva Holding 3,55 3,63 -2,20
Alarko GMYO 46,98 47,84 -1,80
Şekerbank 1,19 1,21 -1,65
Odaş Elektrik 1,79 1,82 -1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et