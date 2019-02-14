Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 17,46 19,28 -9,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|17,46
|19,28
|-9,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|3,60
|-8,89
|Enka İnşaat
|4,74
|4,99
|-5,01
|Anadolu Efes
|19,71
|20,74
|-4,97
|Türk Traktör
|34,22
|35,82
|-4,47
|Gersan Elektrik
|2,44
|2,54
|-4,09
|TAV Havalimanları
|26,92
|28,06
|-4,06
|Polisan Holding
|6,35
|6,57
|-3,35
|Çelebi
|58,25
|60,25
|-3,32
|Aksa
|8,95
|9,21
|-2,82
|MLP Sağlık
|12,61
|12,95
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|6,70
|6,88
|-2,62
|Ford Otosan
|54,00
|55,40
|-2,53
|Mavi Giyim
|39,08
|40,04
|-2,40
|Bim Mağazalar
|92,10
|94,30
|-2,33
|Yataş
|5,27
|5,39
|-2,23
|Deva Holding
|3,55
|3,63
|-2,20
|Alarko GMYO
|46,98
|47,84
|-1,80
|Şekerbank
|1,19
|1,21
|-1,65
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,82
|-1,65
Kaynak: AA