Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69
Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69
Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26
Kardemir (D) 2,36 2,46 -4,07
Türk Telekom 4,88 5,08 -3,94
Vestel 6,41 6,66 -3,75
Migros Ticaret 16,54 17,07 -3,10
İndeks Bilgisayar 6,47 6,67 -3,00
Akbank 6,78 6,96 -2,59
Gersan Elektrik 3,45 3,54 -2,54
Aksa Enerji 2,88 2,95 -2,37
GSD Holding 0,87 0,89 -2,25
ICBC Turkey Bank 4,19 4,28 -2,10
T. Halk Bankası 7,44 7,58 -1,85
Yataş 4,91 5,00 -1,80
Enerjisa Enerji 5,51 5,61 -1,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74
Net Holding 1,77 1,80 -1,67
MLP Sağlık 12,69 12,90 -1,63
Garanti Bankası 8,90 9,04 -1,55
Gübre Fabrik. 3,23 3,28 -1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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