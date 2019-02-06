Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,32 1,43 -7,69
Karsan Otomotiv 1,35 1,41 -4,26 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,43
|-7,69
|Karsan Otomotiv
|1,35
|1,41
|-4,26
|Kardemir (D)
|2,36
|2,46
|-4,07
|Türk Telekom
|4,88
|5,08
|-3,94
|Vestel
|6,41
|6,66
|-3,75
|Migros Ticaret
|16,54
|17,07
|-3,10
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|6,67
|-3,00
|Akbank
|6,78
|6,96
|-2,59
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,54
|-2,54
|Aksa Enerji
|2,88
|2,95
|-2,37
|GSD Holding
|0,87
|0,89
|-2,25
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|4,28
|-2,10
|T. Halk Bankası
|7,44
|7,58
|-1,85
|Yataş
|4,91
|5,00
|-1,80
|Enerjisa Enerji
|5,51
|5,61
|-1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,15
|-1,74
|Net Holding
|1,77
|1,80
|-1,67
|MLP Sağlık
|12,69
|12,90
|-1,63
|Garanti Bankası
|8,90
|9,04
|-1,55
|Gübre Fabrik.
|3,23
|3,28
|-1,52
Kaynak: AA