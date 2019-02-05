Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43
Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Bankası (C)
|5,38
|5,75
|-6,43
|Şişe Cam
|6,25
|6,62
|-5,59
|Gübre Fabrik.
|3,28
|3,42
|-4,09
|Galatasaray Sportif
|1,39
|1,44
|-3,47
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,46
|-3,42
|Koza Madencilik
|5,96
|6,17
|-3,40
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,48
|-3,38
|Trakya Cam
|3,27
|3,38
|-3,25
|Alarko Holding
|2,47
|2,55
|-3,14
|Türk Hava Yolları
|14,51
|14,95
|-2,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,93
|9,20
|-2,93
|Netaş Telekom.
|7,30
|7,51
|-2,80
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|6,85
|-2,63
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|7,62
|-2,62
|Kardemir (D)
|2,46
|2,52
|-2,38
|Anadolu Cam
|2,99
|3,06
|-2,29
|Deva Holding
|3,52
|3,60
|-2,22
|MLP Sağlık
|12,90
|13,15
|-1,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Sasa Polyester
|8,40
|8,55
|-1,75
Kaynak: AA