Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43
Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Bankası (C) 5,38 5,75 -6,43
Şişe Cam 6,25 6,62 -5,59
Gübre Fabrik. 3,28 3,42 -4,09
Galatasaray Sportif 1,39 1,44 -3,47
Karsan Otomotiv 1,41 1,46 -3,42
Koza Madencilik 5,96 6,17 -3,40
Zorlu Enerji 1,43 1,48 -3,38
Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25
Alarko Holding 2,47 2,55 -3,14
Türk Hava Yolları 14,51 14,95 -2,94
Kordsa Teknik Tekstil 8,93 9,20 -2,93
Netaş Telekom. 7,30 7,51 -2,80
İndeks Bilgisayar 6,67 6,85 -2,63
Fenerbahçe Futbol 7,42 7,62 -2,62
Kardemir (D) 2,46 2,52 -2,38
Anadolu Cam 2,99 3,06 -2,29
Deva Holding 3,52 3,60 -2,22
MLP Sağlık 12,90 13,15 -1,90
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Sasa Polyester 8,40 8,55 -1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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