Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|19,16
|20,80
|-7,88
|Soda Sanayii
|6,55
|6,96
|-5,89
|Koza Madencilik
|6,17
|6,49
|-4,93
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,51
|-4,64
|Mavi Giyim
|39,38
|41,26
|-4,56
|Fenerbahçe Futbol
|7,62
|7,96
|-4,27
|Trakya Cam
|3,38
|3,50
|-3,43
|Koza Altın
|50,90
|52,60
|-3,23
|Türk Traktör
|36,20
|37,40
|-3,21
|Netaş Telekom.
|7,51
|7,75
|-3,10
|Çemtaş
|5,75
|5,92
|-2,87
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,54
|-2,60
|İpek Doğal Enerji
|5,26
|5,39
|-2,41
|Tüpraş
|135,00
|138,30
|-2,39
|Alarko Holding
|2,55
|2,61
|-2,30
|Aselsan
|24,32
|24,86
|-2,17
|Şişe Cam
|6,62
|6,76
|-2,07
|Ülker Bisküvi
|19,07
|19,46
|-2,00
|Tekfen Holding
|23,52
|24,00
|-2,00
|Ford Otosan
|56,95
|58,05
|-1,89
Kaynak: AA