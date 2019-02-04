Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 19,16 20,80 -7,88
Soda Sanayii 6,55 6,96 -5,89
Koza Madencilik 6,17 6,49 -4,93
Galatasaray Sportif 1,44 1,51 -4,64
Mavi Giyim 39,38 41,26 -4,56
Fenerbahçe Futbol 7,62 7,96 -4,27
Trakya Cam 3,38 3,50 -3,43
Koza Altın 50,90 52,60 -3,23
Türk Traktör 36,20 37,40 -3,21
Netaş Telekom. 7,51 7,75 -3,10
Çemtaş 5,75 5,92 -2,87
Emlak Konut GMYO 1,50 1,54 -2,60
İpek Doğal Enerji 5,26 5,39 -2,41
Tüpraş 135,00 138,30 -2,39
Alarko Holding 2,55 2,61 -2,30
Aselsan 24,32 24,86 -2,17
Şişe Cam 6,62 6,76 -2,07
Ülker Bisküvi 19,07 19,46 -2,00
Tekfen Holding 23,52 24,00 -2,00
Ford Otosan 56,95 58,05 -1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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