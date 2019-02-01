Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63
Türk Hava Yolları 14,76...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63
Türk Hava Yolları 14,76 15,42 -4,28
Pegasus 29,12 30,32 -3,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,06 -3,59
Trakya Cam 3,50 3,63 -3,58
Gersan Elektrik 3,45 3,57 -3,36
Koza Madencilik 6,49 6,71 -3,28
Aselsan 24,86 25,70 -3,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,77 4,93 -3,25
Ford Otosan 58,05 59,95 -3,17
ICBC Turkey Bank 4,03 4,16 -3,12
Kardemir (D) 2,54 2,62 -3,05
Soda Sanayii 6,96 7,17 -2,93
Akbank 6,88 7,08 -2,82
Türk Traktör 37,40 38,46 -2,76
Tekfen Holding 24,00 24,66 -2,68
Aksa Enerji 2,93 3,01 -2,66
Sabancı Holding 9,13 9,37 -2,56
Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53
Netaş Telekom. 7,75 7,95 -2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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