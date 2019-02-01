Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63 Türk Hava Yolları 14,76 15,42 -4,28 Pegasus 29,12 30,32 -3,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,06 -3,59 Trakya Cam 3,50 3,63 -3,58 Gersan Elektrik 3,45 3,57 -3,36 Koza Madencilik 6,49 6,71 -3,28 Aselsan 24,86 25,70 -3,27 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 4,93 -3,25 Ford Otosan 58,05 59,95 -3,17 ICBC Turkey Bank 4,03 4,16 -3,12 Kardemir (D) 2,54 2,62 -3,05 Soda Sanayii 6,96 7,17 -2,93 Akbank 6,88 7,08 -2,82 Türk Traktör 37,40 38,46 -2,76 Tekfen Holding 24,00 24,66 -2,68 Aksa Enerji 2,93 3,01 -2,66 Sabancı Holding 9,13 9,37 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53 Netaş Telekom. 7,75 7,95 -2,52

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)