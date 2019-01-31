Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,46 1,58 -7,59
Koza Madencilik 6,71...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,58
|-7,59
|Koza Madencilik
|6,71
|7,11
|-5,63
|Parsan
|10,61
|11,18
|-5,10
|Koza Altın
|53,65
|56,15
|-4,45
|İpek Doğal Enerji
|5,42
|5,62
|-3,56
|Gübre Fabrik.
|3,20
|3,31
|-3,32
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|4,30
|-3,26
|Göltaş Çimento
|12,19
|12,60
|-3,25
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,54
|-3,25
|Sasa Polyester
|8,67
|8,94
|-3,02
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|1,82
|-2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|5,06
|-2,57
|T. Halk Bankası
|7,60
|7,80
|-2,56
|Aselsan
|25,70
|26,36
|-2,50
|Türk Hava Yolları
|15,42
|15,81
|-2,47
|Şekerbank
|1,21
|1,24
|-2,42
|Alarko Holding
|2,57
|2,63
|-2,28
|Polisan Holding
|6,53
|6,68
|-2,25
|Yataş
|4,94
|5,05
|-2,18
|Anadolu Efes
|22,04
|22,50
|-2,04
Kaynak: AA