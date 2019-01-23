Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,04 2,19 -6,85
Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,04
|2,19
|-6,85
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,96
|-5,61
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Çelebi
|57,70
|59,55
|-3,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,19
|-2,52
|Akbank
|6,48
|6,61
|-1,97
|Şişe Cam
|5,59
|5,70
|-1,93
|Tekfen Holding
|23,50
|23,90
|-1,67
|Soda Sanayii
|7,22
|7,34
|-1,63
|Sasa Polyester
|8,52
|8,66
|-1,62
|Garanti Bankası
|8,92
|9,06
|-1,55
|Gersan Elektrik
|3,45
|3,50
|-1,43
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,48
|-1,35
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
|Göltaş Çimento
|11,55
|11,69
|-1,20
|Koza Altın
|55,75
|56,40
|-1,15
|Ford Otosan
|56,30
|56,90
|-1,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|Koza Madencilik
|7,32
|7,39
|-0,95
|Sabancı Holding
|8,25
|8,32
|-0,84
Kaynak: AA