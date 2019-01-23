Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,04 2,19 -6,85 Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Çelebi 57,70 59,55 -3,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52 Akbank 6,48 6,61 -1,97 Şişe Cam 5,59 5,70 -1,93 Tekfen Holding 23,50 23,90 -1,67 Soda Sanayii 7,22 7,34 -1,63 Sasa Polyester 8,52 8,66 -1,62 Garanti Bankası 8,92 9,06 -1,55 Gersan Elektrik 3,45 3,50 -1,43 Karsan Otomotiv 1,46 1,48 -1,35 Metro Holding 0,76 0,77 -1,30 Göltaş Çimento 11,55 11,69 -1,20 Koza Altın 55,75 56,40 -1,15 Ford Otosan 56,30 56,90 -1,05 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00 Koza Madencilik 7,32 7,39 -0,95 Sabancı Holding 8,25 8,32 -0,84

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)