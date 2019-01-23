Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,04 2,19 -6,85
Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,04 2,19 -6,85
Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Çelebi 57,70 59,55 -3,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52
Akbank 6,48 6,61 -1,97
Şişe Cam 5,59 5,70 -1,93
Tekfen Holding 23,50 23,90 -1,67
Soda Sanayii 7,22 7,34 -1,63
Sasa Polyester 8,52 8,66 -1,62
Garanti Bankası 8,92 9,06 -1,55
Gersan Elektrik 3,45 3,50 -1,43
Karsan Otomotiv 1,46 1,48 -1,35
Metro Holding 0,76 0,77 -1,30
Göltaş Çimento 11,55 11,69 -1,20
Koza Altın 55,75 56,40 -1,15
Ford Otosan 56,30 56,90 -1,05
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
Koza Madencilik 7,32 7,39 -0,95
Sabancı Holding 8,25 8,32 -0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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