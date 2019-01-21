Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,45 1,53 -5,23 Hürriyet Gzt. 0,95 0,98 -3,06 Garanti Bankası 8,88 9,15 -2,95 Ülker Bisküvi 15,85 16,30 -2,76 Anel Elektrik 1,78 1,83 -2,73 Koç Holding 15,78 16,22 -2,71 Gersan Elektrik 3,30 3,38 -2,37 İpek Doğal Enerji 5,67 5,80 -2,24 Bim Mağazalar 91,40 93,40 -2,14 Netaş Telekom. 6,92 7,07 -2,12 Türk Traktör 35,50 36,26 -2,10 Sabancı Holding 8,28 8,45 -2,01 Akbank 6,43 6,55 -1,83 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,80 -1,67 Kerevitaş Gıda 1,79 1,82 -1,65 Vakıflar Bankası 4,24 4,31 -1,62 Koza Madencilik 7,28 7,40 -1,62 Park Elek.Madencilik 2,48 2,52 -1,59 Alarko Holding 2,20 2,23 -1,35 Metro Holding 0,75 0,76 -1,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)