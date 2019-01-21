Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,45 1,53 -5,23
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,45
|1,53
|-5,23
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|0,98
|-3,06
|Garanti Bankası
|8,88
|9,15
|-2,95
|Ülker Bisküvi
|15,85
|16,30
|-2,76
|Anel Elektrik
|1,78
|1,83
|-2,73
|Koç Holding
|15,78
|16,22
|-2,71
|Gersan Elektrik
|3,30
|3,38
|-2,37
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|5,80
|-2,24
|Bim Mağazalar
|91,40
|93,40
|-2,14
|Netaş Telekom.
|6,92
|7,07
|-2,12
|Türk Traktör
|35,50
|36,26
|-2,10
|Sabancı Holding
|8,28
|8,45
|-2,01
|Akbank
|6,43
|6,55
|-1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|1,80
|-1,67
|Kerevitaş Gıda
|1,79
|1,82
|-1,65
|Vakıflar Bankası
|4,24
|4,31
|-1,62
|Koza Madencilik
|7,28
|7,40
|-1,62
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,52
|-1,59
|Alarko Holding
|2,20
|2,23
|-1,35
|Metro Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
Kaynak: AA