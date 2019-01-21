Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,45 1,53 -5,23
Hürriyet Gzt.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,45 1,53 -5,23
Hürriyet Gzt. 0,95 0,98 -3,06
Garanti Bankası 8,88 9,15 -2,95
Ülker Bisküvi 15,85 16,30 -2,76
Anel Elektrik 1,78 1,83 -2,73
Koç Holding 15,78 16,22 -2,71
Gersan Elektrik 3,30 3,38 -2,37
İpek Doğal Enerji 5,67 5,80 -2,24
Bim Mağazalar 91,40 93,40 -2,14
Netaş Telekom. 6,92 7,07 -2,12
Türk Traktör 35,50 36,26 -2,10
Sabancı Holding 8,28 8,45 -2,01
Akbank 6,43 6,55 -1,83
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,80 -1,67
Kerevitaş Gıda 1,79 1,82 -1,65
Vakıflar Bankası 4,24 4,31 -1,62
Koza Madencilik 7,28 7,40 -1,62
Park Elek.Madencilik 2,48 2,52 -1,59
Alarko Holding 2,20 2,23 -1,35
Metro Holding 0,75 0,76 -1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et