Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,81 1,88 -3,72
Şok Marketler 10,27 10,56 -2,75...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,88
|-3,72
|Şok Marketler
|10,27
|10,56
|-2,75
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|7,30
|-2,60
|Koza Altın
|53,95
|55,20
|-2,26
|TAV Havalimanları
|24,84
|25,36
|-2,05
|Soda Sanayii
|7,25
|7,40
|-2,03
|İpek Doğal Enerji
|5,80
|5,92
|-2,03
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,56
|-1,92
|Yataş
|4,56
|4,63
|-1,51
|GSD Holding
|0,80
|0,81
|-1,23
|Koza Madencilik
|7,40
|7,49
|-1,20
|Garanti Bankası
|9,15
|9,25
|-1,08
|İttifak Holding
|3,05
|3,08
|-0,97
|Akbank
|6,55
|6,61
|-0,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,26
|-0,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|3,02
|-0,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|1,66
|-0,60
|Global Yat. Holding
|3,38
|3,40
|-0,59
|Afyon Çimento
|4,78
|4,80
|-0,42
|Çelebi
|58,55
|58,75
|-0,34
Kaynak: AA