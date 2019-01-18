Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81 1,88 -3,72 Şok Marketler 10,27 10,56 -2,75 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,30 -2,60 Koza Altın 53,95 55,20 -2,26 TAV Havalimanları 24,84 25,36 -2,05 Soda Sanayii 7,25 7,40 -2,03 İpek Doğal Enerji 5,80 5,92 -2,03 Karsan Otomotiv 1,53 1,56 -1,92 Yataş 4,56 4,63 -1,51 GSD Holding 0,80 0,81 -1,23 Koza Madencilik 7,40 7,49 -1,20 Garanti Bankası 9,15 9,25 -1,08 İttifak Holding 3,05 3,08 -0,97 Akbank 6,55 6,61 -0,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,26 -0,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 3,02 -0,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,66 -0,60 Global Yat. Holding 3,38 3,40 -0,59 Afyon Çimento 4,78 4,80 -0,42 Çelebi 58,55 58,75 -0,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)