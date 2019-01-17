Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65
İpek Doğal Enerji 5,92...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65
İpek Doğal Enerji 5,92 6,15 -3,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,12 -3,21
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Koza Madencilik 7,49 7,72 -2,98
Çelebi 58,75 59,95 -2,00
Odaş Elektrik 1,88 1,91 -1,57
Kordsa Teknik Tekstil 8,78 8,92 -1,57
Türk Hava Yolları 14,17 14,39 -1,53
Otokar 100,10 101,50 -1,38
TAV Havalimanları 25,36 25,70 -1,32
Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27
Koza Altın 55,20 55,85 -1,16
Ege Endüstri 370,80 375,00 -1,12
İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01
Ford Otosan 55,45 56,00 -0,98
Sasa Polyester 8,22 8,30 -0,96
Şok Marketler 10,56 10,66 -0,94
Zorlu Enerji 1,26 1,27 -0,79
Aksa Enerji 2,82 2,84 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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