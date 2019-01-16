Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 59,95 62,45 -4,00
Odaş Elektrik 1,91 1,96 -2,55 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 59,95 62,45 -4,00
Odaş Elektrik 1,91 1,96 -2,55
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,28 -2,34
Mavi Giyim 30,00 30,72 -2,34
Koza Altın 55,85 57,10 -2,19
Soda Sanayii 7,38 7,51 -1,73
Türk Hava Yolları 14,39 14,59 -1,37
Emlak Konut GMYO 1,47 1,49 -1,34
Ereğli Demir Çelik 7,40 7,50 -1,33
Koza Madencilik 7,72 7,82 -1,28
Çemaş Döküm 0,79 0,80 -1,25
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
Tat Gıda 4,14 4,17 -0,72
Çemtaş 5,58 5,62 -0,71
Net Holding 1,77 1,78 -0,56
Ülker Bisküvi 15,30 15,38 -0,52
Şok Marketler 10,66 10,71 -0,47
Kardemir (D) 2,19 2,20 -0,45
Trakya Cam 3,13 3,14 -0,32
Coca Cola İçecek 31,70 31,78 -0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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