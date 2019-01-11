Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44 Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64 Çelebi 63,45 65,10 -2,53 Coca Cola İçecek 31,10 31,88 -2,45 ICBC Turkey Bank 4,93 5,04 -2,18 Bera Holding 1,82 1,86 -2,15 İttifak Holding 3,03 3,09 -1,94 Şekerbank 1,07 1,09 -1,83 Ereğli Demir Çelik< 7,40 7,53 -1,73 Kordsa Teknik Tekstil 9,07 9,21 -1,52 Aselsan 23,24 23,58 -1,44 MLP Sağlık 9,75 9,88 -1,32 İndeks Bilgisayar 5,77 5,84 -1,20 Petkim 5,03 5,09 -1,18 Ford Otosan 55,50 56,15 -1,16 Kerevitaş Gıda 1,73 1,75 -1,14 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00 İskenderun Demir Çelik 6,09 6,15 -0,98 Göltaş Çimento 11,20 11,30 -0,88 Zorlu Enerji 1,22 1,23 -0,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)