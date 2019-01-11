Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44
Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44
Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64
Çelebi 63,45 65,10 -2,53
Coca Cola İçecek 31,10 31,88 -2,45
ICBC Turkey Bank 4,93 5,04 -2,18
Bera Holding 1,82 1,86 -2,15
İttifak Holding 3,03 3,09 -1,94
Şekerbank 1,07 1,09 -1,83
Ereğli Demir Çelik< 7,40 7,53 -1,73
Kordsa Teknik Tekstil 9,07 9,21 -1,52
Aselsan 23,24 23,58 -1,44
MLP Sağlık 9,75 9,88 -1,32
İndeks Bilgisayar 5,77 5,84 -1,20
Petkim 5,03 5,09 -1,18
Ford Otosan 55,50 56,15 -1,16
Kerevitaş Gıda 1,73 1,75 -1,14
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
İskenderun Demir Çelik 6,09 6,15 -0,98
Göltaş Çimento 11,20 11,30 -0,88
Zorlu Enerji 1,22 1,23 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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