Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 20,76 21,50 -3,44
Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|20,76
|21,50
|-3,44
|Kardemir (D)
|2,21
|2,27
|-2,64
|Çelebi
|63,45
|65,10
|-2,53
|Coca Cola İçecek
|31,10
|31,88
|-2,45
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|5,04
|-2,18
|Bera Holding
|1,82
|1,86
|-2,15
|İttifak Holding
|3,03
|3,09
|-1,94
|Şekerbank
|1,07
|1,09
|-1,83
|Ereğli Demir Çelik<
|7,40
|7,53
|-1,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,07
|9,21
|-1,52
|Aselsan
|23,24
|23,58
|-1,44
|MLP Sağlık
|9,75
|9,88
|-1,32
|İndeks Bilgisayar
|5,77
|5,84
|-1,20
|Petkim
|5,03
|5,09
|-1,18
|Ford Otosan
|55,50
|56,15
|-1,16
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,75
|-1,14
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|6,15
|-0,98
|Göltaş Çimento
|11,20
|11,30
|-0,88
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,23
|-0,81
Kaynak: AA