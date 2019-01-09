Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,79 0,82 -3,66
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,82
|-3,66
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,01
|-2,97
|T.S.K.B.
|0,72
|0,74
|-2,70
|Garanti Bankası
|7,99
|8,19
|-2,44
|Akbank
|5,70
|5,84
|-2,40
|Çelebi
|65,90
|67,45
|-2,30
|Net Holding
|1,79
|1,83
|-2,19
|Aksa Enerji
|2,69
|2,75
|-2,18
|Vakıflar Bankası
|3,72
|3,80
|-2,11
|Doğan Holding
|0,95
|0,97
|-2,06
|Yataş
|4,49
|4,58
|-1,97
|İş GMYO
|1,00
|1,02
|-1,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|2,74
|-1,82
|Şişe Cam
|5,33
|5,42
|-1,66
|Sabancı Holding
|7,31
|7,43
|-1,62
|Halkbank
|6,75
|6,86
|-1,60
|Bera Holding
|1,94
|1,97
|-1,52
|İndeks Bilgisayar
|5,85
|5,94
|-1,52
|Mavi Giyim
|30,52
|30,98
|-1,48
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,41
|-1,42
Kaynak: AA