Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,79 0,82 -3,66
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,79 0,82 -3,66
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97
T.S.K.B. 0,72 0,74 -2,70
Garanti Bankası 7,99 8,19 -2,44
Akbank 5,70 5,84 -2,40
Çelebi 65,90 67,45 -2,30
Net Holding 1,79 1,83 -2,19
Aksa Enerji 2,69 2,75 -2,18
Vakıflar Bankası 3,72 3,80 -2,11
Doğan Holding 0,95 0,97 -2,06
Yataş 4,49 4,58 -1,97
İş GMYO 1,00 1,02 -1,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 2,74 -1,82
Şişe Cam 5,33 5,42 -1,66
Sabancı Holding 7,31 7,43 -1,62
Halkbank 6,75 6,86 -1,60
Bera Holding 1,94 1,97 -1,52
İndeks Bilgisayar 5,85 5,94 -1,52
Mavi Giyim 30,52 30,98 -1,48
Odaş Elektrik 1,39 1,41 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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