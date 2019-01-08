Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09
Galatasaray Sportif...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09
Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85
Anadolu Efes 19,02 19,67 -3,30
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,67 -2,99
Metro Holding 0,75 0,77 -2,60
Çemaş Döküm 0,82 0,84 -2,38
Akbank 5,84 5,97 -2,18
Net Holding 1,83 1,87 -2,14
Odaş Elektrik 1,41 1,44 -1,92
Şekerbank 1,06 1,08 -1,85
Bera Holding 1,97 2,00 -1,50
Türk Traktör 31,52 32,00 -1,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,78 -1,44
Çemtaş 5,51 5,59 -1,43
Gersan Elektrik 3,20 3,24 -1,23
Hektaş 8,89 8,99 -1,11
Otokar 93,00 94,00 -1,06
Doğan Holding 0,97 0,98 -1,02
Ford Otosan 50,05 50,50 -0,89
Kartonsan 329,60 332,50 -0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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