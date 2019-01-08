Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09 Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85 Anadolu Efes 19,02 19,67 -3,30 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,67 -2,99 Metro Holding 0,75 0,77 -2,60 Çemaş Döküm 0,82 0,84 -2,38 Akbank 5,84 5,97 -2,18 Net Holding 1,83 1,87 -2,14 Odaş Elektrik 1,41 1,44 -1,92 Şekerbank 1,06 1,08 -1,85 Bera Holding 1,97 2,00 -1,50 Türk Traktör 31,52 32,00 -1,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,78 -1,44 Çemtaş 5,51 5,59 -1,43 Gersan Elektrik 3,20 3,24 -1,23 Hektaş 8,89 8,99 -1,11 Otokar 93,00 94,00 -1,06 Doğan Holding 0,97 0,98 -1,02 Ford Otosan 50,05 50,50 -0,89 Kartonsan 329,60 332,50 -0,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)