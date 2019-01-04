Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88
TAV Havalimanları...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88
TAV Havalimanları 22,44 22,90 -2,01
Odaş Elektrik 1,86 1,89 -1,59
Net Holding 1,86 1,89 -1,59
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Türk Traktör 32,00 32,42 -1,30
Turkcell 11,78 11,93 -1,26
Koç Holding 13,63 13,80 -1,23
Gözde Girişim 2,58 2,60 -0,77
Soda Sanayii 7,35 7,40 -0,68
İttifak Holding 3,00 3,02 -0,66
Good-Year 3,23 3,25 -0,62
Koza Madencilik 7,07 7,11 -0,56
Alarko GMYO 42,76 43,00 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 9,16 9,21 -0,54
Göltaş Çimento 11,52 11,58 -0,52
Şok Marketler 10,88 10,93 -0,46
Arçelik 14,49 14,55 -0,41
Şişe Cam 5,21 5,23 -0,38
Tüpraş 114,30 114,70 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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