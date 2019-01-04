Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88 TAV Havalimanları 22,44 22,90 -2,01 Odaş Elektrik 1,86 1,89 -1,59 Net Holding 1,86 1,89 -1,59 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Türk Traktör 32,00 32,42 -1,30 Turkcell 11,78 11,93 -1,26 Koç Holding 13,63 13,80 -1,23 Gözde Girişim 2,58 2,60 -0,77 Soda Sanayii 7,35 7,40 -0,68 İttifak Holding 3,00 3,02 -0,66 Good-Year 3,23 3,25 -0,62 Koza Madencilik 7,07 7,11 -0,56 Alarko GMYO 42,76 43,00 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 9,16 9,21 -0,54 Göltaş Çimento 11,52 11,58 -0,52 Şok Marketler 10,88 10,93 -0,46 Arçelik 14,49 14,55 -0,41 Şişe Cam 5,21 5,23 -0,38 Tüpraş 114,30 114,70 -0,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)