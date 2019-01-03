Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50
Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|14,30
|15,46
|-7,50
|Türk Telekom
|3,53
|3,77
|-6,37
|İhlas Holding
|0,30
|0,32
|-6,25
|MLP Sağlık
|9,61
|10,20
|-5,78
|İş GMYO
|0,98
|1,04
|-5,77
|T.S.K.B.
|0,73
|0,77
|-5,19
|Gersan Elektrik
|3,16
|3,33
|-5,11
|TAV Havalimanları
|22,90
|24,10
|-4,98
|Gübre Fabrik.
|2,70
|2,84
|-4,93
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,48
|-4,73
|Tofaş Oto. Fab.
|15,43
|16,19
|-4,69
|Türk Traktör
|32,42
|33,98
|-4,59
|Mavi Giyim
|30,10
|31,54
|-4,57
|Şişe Cam
|5,23
|5,48
|-4,56
|Arçelik
|14,55
|15,24
|-4,53
|Göltaş Çimento
|11,58
|12,12
|-4,46
|Deva Holding
|3,10
|3,24
|-4,32
|Anadolu Cam
|2,46
|2,57
|-4,28
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,77
|-4,24
|Migros Ticaret
|13,88
|14,49
|-4,21
Kaynak: AA