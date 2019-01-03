Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50 Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37 İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25 MLP Sağlık 9,61 10,20 -5,78 İş GMYO 0,98 1,04 -5,77 T.S.K.B. 0,73 0,77 -5,19 Gersan Elektrik 3,16 3,33 -5,11 TAV Havalimanları 22,90 24,10 -4,98 Gübre Fabrik. 2,70 2,84 -4,93 Emlak Konut GMYO 1,41 1,48 -4,73 Tofaş Oto. Fab. 15,43 16,19 -4,69 Türk Traktör 32,42 33,98 -4,59 Mavi Giyim 30,10 31,54 -4,57 Şişe Cam 5,23 5,48 -4,56 Arçelik 14,55 15,24 -4,53 Göltaş Çimento 11,58 12,12 -4,46 Deva Holding 3,10 3,24 -4,32 Anadolu Cam 2,46 2,57 -4,28 Vakıflar Bankası 3,61 3,77 -4,24 Migros Ticaret 13,88 14,49 -4,21

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)