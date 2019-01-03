Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50
Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50
Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37
İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25
MLP Sağlık 9,61 10,20 -5,78
İş GMYO 0,98 1,04 -5,77
T.S.K.B. 0,73 0,77 -5,19
Gersan Elektrik 3,16 3,33 -5,11
TAV Havalimanları 22,90 24,10 -4,98
Gübre Fabrik. 2,70 2,84 -4,93
Emlak Konut GMYO 1,41 1,48 -4,73
Tofaş Oto. Fab. 15,43 16,19 -4,69
Türk Traktör 32,42 33,98 -4,59
Mavi Giyim 30,10 31,54 -4,57
Şişe Cam 5,23 5,48 -4,56
Arçelik 14,55 15,24 -4,53
Göltaş Çimento 11,58 12,12 -4,46
Deva Holding 3,10 3,24 -4,32
Anadolu Cam 2,46 2,57 -4,28
Vakıflar Bankası 3,61 3,77 -4,24
Migros Ticaret 13,88 14,49 -4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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