Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87 Gersan Elektrik 3,33 3,53 -5,67 İş Bankası (C) 4,28 4,53 -5,52 Akbank 6,51 6,86 -5,10 T.S.K.B. 0,77 0,81 -4,94 MLP Sağlık 10,20 10,70 -4,67 Sabancı Holding 7,18 7,52 -4,52 Çelebi 60,55 63,40 -4,50 Tofaş Oto. Fab. 16,19 16,90 -4,20 Anadolu Cam 2,57 2,68 -4,10 Gübre Fabrik. 2,84 2,96 -4,05 İndeks Bilgisayar 5,73 5,97 -4,02 Alarko Holding 1,99 2,07 -3,86 Aksa Enerji 2,58 2,68 -3,73 İş GMYO 1,04 1,08 -3,70 Kordsa Teknik Tekstil 9,42 9,78 -3,68 Şekerbank 1,06 1,10 -3,64 Arçelik 15,24 15,79 -3,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 2,66 -3,38 Şişe Cam 5,48 5,67 -3,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)