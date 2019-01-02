Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87
Gersan Elektrik 3,33...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87
Gersan Elektrik 3,33 3,53 -5,67
İş Bankası (C) 4,28 4,53 -5,52
Akbank 6,51 6,86 -5,10
T.S.K.B. 0,77 0,81 -4,94
MLP Sağlık 10,20 10,70 -4,67
Sabancı Holding 7,18 7,52 -4,52
Çelebi 60,55 63,40 -4,50
Tofaş Oto. Fab. 16,19 16,90 -4,20
Anadolu Cam 2,57 2,68 -4,10
Gübre Fabrik. 2,84 2,96 -4,05
İndeks Bilgisayar 5,73 5,97 -4,02
Alarko Holding 1,99 2,07 -3,86
Aksa Enerji 2,58 2,68 -3,73
İş GMYO 1,04 1,08 -3,70
Kordsa Teknik Tekstil 9,42 9,78 -3,68
Şekerbank 1,06 1,10 -3,64
Arçelik 15,24 15,79 -3,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 2,66 -3,38
Şişe Cam 5,48 5,67 -3,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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