Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87
Gersan Elektrik 3,33...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,46
|16,60
|-6,87
|Gersan Elektrik
|3,33
|3,53
|-5,67
|İş Bankası (C)
|4,28
|4,53
|-5,52
|Akbank
|6,51
|6,86
|-5,10
|T.S.K.B.
|0,77
|0,81
|-4,94
|MLP Sağlık
|10,20
|10,70
|-4,67
|Sabancı Holding
|7,18
|7,52
|-4,52
|Çelebi
|60,55
|63,40
|-4,50
|Tofaş Oto. Fab.
|16,19
|16,90
|-4,20
|Anadolu Cam
|2,57
|2,68
|-4,10
|Gübre Fabrik.
|2,84
|2,96
|-4,05
|İndeks Bilgisayar
|5,73
|5,97
|-4,02
|Alarko Holding
|1,99
|2,07
|-3,86
|Aksa Enerji
|2,58
|2,68
|-3,73
|İş GMYO
|1,04
|1,08
|-3,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,42
|9,78
|-3,68
|Şekerbank
|1,06
|1,10
|-3,64
|Arçelik
|15,24
|15,79
|-3,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,57
|2,66
|-3,38
|Şişe Cam
|5,48
|5,67
|-3,35
Kaynak: AA