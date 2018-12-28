Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 3,06 -11,11 Tekfen Holding 20,34 21,68 -6,18 Koza Madencilik 7,28 7,54 -3,45 Şok Marketler 10,65 10,98 -3,01 MLP Sağlık 10,57 10,88 -2,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,24 -2,42 Bim Mağazalar 85,40 87,40 -2,29 Koza Altın 50,30 51,40 -2,14 Hürriyet Gzt. 0,93 0,95 -2,11 Coca Cola İçecek 30,10 30,72 -2,02 ICBC Turkey Bank 4,91 5,01 -2,00 Göltaş Çimento 12,47 12,72 -1,97 Doğan Holding 1,01 1,03 -1,94 Kardemir (D) 2,14 2,18 -1,83 Kordsa Teknik Tekstil 9,46 9,62 -1,66 Global Yat. Holding 2,99 3,04 -1,64 Türk Hava Yolları 16,01 16,25 -1,48 Garanti Bankası 7,96 8,07 -1,36 Metro Holding 0,76 0,77 -1,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)