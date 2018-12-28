Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 3,06 -11,11
Tekfen Holding 20,34 21,68 -6,18
Koza Madencilik 7,28 7,54 -3,45
Şok Marketler 10,65 10,98 -3,01
MLP Sağlık 10,57 10,88 -2,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,24 -2,42
Bim Mağazalar 85,40 87,40 -2,29
Koza Altın 50,30 51,40 -2,14
Hürriyet Gzt. 0,93 0,95 -2,11
Coca Cola İçecek 30,10 30,72 -2,02
ICBC Turkey Bank 4,91 5,01 -2,00
Göltaş Çimento 12,47 12,72 -1,97
Doğan Holding 1,01 1,03 -1,94
Kardemir (D) 2,14 2,18 -1,83
Kordsa Teknik Tekstil 9,46 9,62 -1,66
Global Yat. Holding 2,99 3,04 -1,64
Türk Hava Yolları 16,01 16,25 -1,48
Garanti Bankası 7,96 8,07 -1,36
Metro Holding 0,76 0,77 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et