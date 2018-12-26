Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10
Gübre Fabrik.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10
Gübre Fabrik. 3,05 3,13 -2,56
GSD Holding 0,80 0,82 -2,44
Çemtaş 5,90 6,02 -1,99
Anadolu Efes 20,72 21,10 -1,80
İhlas Gayrimenkul 1,24 1,26 -1,59
Türk Traktör 33,80 34,24 -1,29
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
Doğuş Otomotiv 4,29 4,34 -1,15
Global Yat. Holding 2,98 3,01 -1,00
Net Holding 2,02 2,04 -0,98
Bera Holding 2,08 2,10 -0,95
Kardemir (D) 2,19 2,21 -0,90
Tümosan Motor ve Traktör 4,52 4,56 -0,88
Bim Mağazalar 84,75 85,50 -0,88
Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79
Gözde Girişim 2,68 2,70 -0,74
Şok Marketler 10,90 10,98 -0,73
Aksa Enerji 2,77 2,79 -0,72
Ereğli Demir Çelik 7,27 7,32 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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