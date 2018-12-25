Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,45
|4,94
|-9,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,28
|-4,69
|Göltaş Çimento
|12,61
|13,14
|-4,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|2,48
|-4,03
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|5,22
|-3,07
|MLP Sağlık
|10,76
|11,09
|-2,98
|Alarko Holding
|2,04
|2,10
|-2,86
|Gersan Elektrik
|2,91
|2,99
|-2,68
|T.S.K.B.
|0,74
|0,76
|-2,63
|TAV Havalimanları
|22,14
|22,72
|-2,55
|Odaş Elektrik
|1,99
|2,04
|-2,45
|Bera Holding
|2,10
|2,15
|-2,33
|Yataş
|4,31
|4,41
|-2,27
|İskenderun Demir Çelik<
|5,73
|5,86
|-2,22
|Bim Mağazalar
|85,50
|87,40
|-2,17
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|0,94
|-2,13
|Deva Holding
|3,26
|3,33
|-2,10
|Doğuş Otomotiv
|4,34
|4,43
|-2,03
|Ege Endüstri
|339,10
|346,00
|-1,99
|Türk Telekom
|3,94
|4,02
|-1,99
Kaynak: AA