Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,45 4,94 -9,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,28 -4,69 Göltaş Çimento 12,61 13,14 -4,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 2,48 -4,03 ICBC Turkey Bank 5,06 5,22 -3,07 MLP Sağlık 10,76 11,09 -2,98 Alarko Holding 2,04 2,10 -2,86 Gersan Elektrik 2,91 2,99 -2,68 T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63 TAV Havalimanları 22,14 22,72 -2,55 Odaş Elektrik 1,99 2,04 -2,45 Bera Holding 2,10 2,15 -2,33 Yataş 4,31 4,41 -2,27 İskenderun Demir Çelik< 5,73 5,86 -2,22 Bim Mağazalar 85,50 87,40 -2,17 Hürriyet Gzt. 0,92 0,94 -2,13 Deva Holding 3,26 3,33 -2,10 Doğuş Otomotiv 4,34 4,43 -2,03 Ege Endüstri 339,10 346,00 -1,99 Türk Telekom 3,94 4,02 -1,99

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)