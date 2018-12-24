Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|1,40
|-8,57
|İş Fin.Kir.
|4,94
|5,17
|-4,45
|Göltaş Çimento
|13,14
|13,73
|-4,30
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,76
|-3,95
|Koza Madencilik
|7,07
|7,36
|-3,94
|Ford Otosan
|50,75
|52,70
|-3,70
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|5,37
|-3,54
|Kardemir (D)
|2,23
|2,30
|-3,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|2,55
|-2,75
|Tekfen Holding
|21,60
|22,14
|-2,44
|Şişe Cam
|5,11
|5,23
|-2,29
|Gersan Elektrik
|2,99
|3,06
|-2,29
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,96
|-2,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,74
|9,94
|-2,01
|Tüpraş
|117,00
|119,30
|-1,93
|Çemtaş
|6,12
|6,24
|-1,92
|İş GMYO
|1,02
|1,04
|-1,92
|Enerjisa Enerji
|5,14
|5,24
|-1,91
|İttifak Holding
|3,16
|3,22
|-1,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,64
|-1,83
Kaynak: AA