Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57
İş Fin.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57
İş Fin.Kir. 4,94 5,17 -4,45
Göltaş Çimento 13,14 13,73 -4,30
Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95
Koza Madencilik 7,07 7,36 -3,94
Ford Otosan 50,75 52,70 -3,70
İpek Doğal Enerji 5,18 5,37 -3,54
Kardemir (D) 2,23 2,30 -3,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 2,55 -2,75
Tekfen Holding 21,60 22,14 -2,44
Şişe Cam 5,11 5,23 -2,29
Gersan Elektrik 2,99 3,06 -2,29
Hürriyet Gzt. 0,94 0,96 -2,08
Kordsa Teknik Tekstil 9,74 9,94 -2,01
Tüpraş 117,00 119,30 -1,93
Çemtaş 6,12 6,24 -1,92
İş GMYO 1,02 1,04 -1,92
Enerjisa Enerji 5,14 5,24 -1,91
İttifak Holding 3,16 3,22 -1,86
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,64 -1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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