Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57 İş Fin.Kir. 4,94 5,17 -4,45 Göltaş Çimento 13,14 13,73 -4,30 Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95 Koza Madencilik 7,07 7,36 -3,94 Ford Otosan 50,75 52,70 -3,70 İpek Doğal Enerji 5,18 5,37 -3,54 Kardemir (D) 2,23 2,30 -3,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 2,55 -2,75 Tekfen Holding 21,60 22,14 -2,44 Şişe Cam 5,11 5,23 -2,29 Gersan Elektrik 2,99 3,06 -2,29 Hürriyet Gzt. 0,94 0,96 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,74 9,94 -2,01 Tüpraş 117,00 119,30 -1,93 Çemtaş 6,12 6,24 -1,92 İş GMYO 1,02 1,04 -1,92 Enerjisa Enerji 5,14 5,24 -1,91 İttifak Holding 3,16 3,22 -1,86 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,64 -1,83

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)