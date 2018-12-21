Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28 MLP Sağlık 10,80 11,37 -5,01 Göltaş Çimento 13,73 14,42 -4,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 2,67 -4,49 Gözde Girişim 2,68 2,76 -2,90 Çemaş Döküm 0,76 0,78 -2,56 Şok Marketler 11,05 11,30 -2,21 Enka İnşaat 4,43 4,53 -2,21 Koza Altın 50,45 51,55 -2,13 Şişe Cam 5,23 5,34 -2,06 Koza Madencilik 7,36 7,50 -1,87 Çemtaş 6,24 6,35 -1,73 Arçelik 15,50 15,77 -1,71 Karsan Otomotiv 1,25 1,27 -1,57 Kartonsan 338,50 343,90 -1,57 Tüpraş 119,30 121,20 -1,57 Ülker Bisküvi 14,77 15,00 -1,53 Enerjisa Enerji 5,24 5,32 -1,50 İpek Doğal Enerji 5,37 5,45 -1,47 Coca Cola İçecek 30,40 30,82 -1,36

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)