Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 1,51 -7,28
MLP Sağlık 10,80...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|1,51
|-7,28
|MLP Sağlık
|10,80
|11,37
|-5,01
|Göltaş Çimento
|13,73
|14,42
|-4,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|2,67
|-4,49
|Gözde Girişim
|2,68
|2,76
|-2,90
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,78
|-2,56
|Şok Marketler
|11,05
|11,30
|-2,21
|Enka İnşaat
|4,43
|4,53
|-2,21
|Koza Altın
|50,45
|51,55
|-2,13
|Şişe Cam
|5,23
|5,34
|-2,06
|Koza Madencilik
|7,36
|7,50
|-1,87
|Çemtaş
|6,24
|6,35
|-1,73
|Arçelik
|15,50
|15,77
|-1,71
|Karsan Otomotiv
|1,25
|1,27
|-1,57
|Kartonsan
|338,50
|343,90
|-1,57
|Tüpraş
|119,30
|121,20
|-1,57
|Ülker Bisküvi
|14,77
|15,00
|-1,53
|Enerjisa Enerji
|5,24
|5,32
|-1,50
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|5,45
|-1,47
|Coca Cola İçecek
|30,40
|30,82
|-1,36
Kaynak: AA