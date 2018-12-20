Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,98 5,54 -10,11
Göltaş Çimento 14,42...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,98 5,54 -10,11
Göltaş Çimento 14,42 15,08 -4,38
Karsan Otomotiv 1,27 1,31 -3,05
Sasa Polyester 8,35 8,61 -3,02
Doğan Holding 1,06 1,09 -2,75
Anadolu Cam 2,53 2,60 -2,69
Ereğli Demir Çelik 7,44 7,64 -2,62
Şekerbank 1,14 1,17 -2,56
Odaş Elektrik 2,00 2,05 -2,44
Tekfen Holding 21,92 22,42 -2,23
Hektaş 9,05 9,23 -1,95
Petkim 5,18 5,28 -1,89
Aselsan 23,54 23,98 -1,83
Garanti Bankası 8,17 8,32 -1,80
Vestel 5,64 5,74 -1,74
Enka İnşaat 4,53 4,61 -1,74
Good-Year 3,44 3,50 -1,71
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 2,71 -1,48
Tüpraş 121,20 123,00 -1,46
Sabancı Holding 7,57 7,68 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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