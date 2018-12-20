Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,98 5,54 -10,11
Göltaş Çimento 14,42...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|5,54
|-10,11
|Göltaş Çimento
|14,42
|15,08
|-4,38
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,31
|-3,05
|Sasa Polyester
|8,35
|8,61
|-3,02
|Doğan Holding
|1,06
|1,09
|-2,75
|Anadolu Cam
|2,53
|2,60
|-2,69
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|7,64
|-2,62
|Şekerbank
|1,14
|1,17
|-2,56
|Odaş Elektrik
|2,00
|2,05
|-2,44
|Tekfen Holding
|21,92
|22,42
|-2,23
|Hektaş
|9,05
|9,23
|-1,95
|Petkim
|5,18
|5,28
|-1,89
|Aselsan
|23,54
|23,98
|-1,83
|Garanti Bankası
|8,17
|8,32
|-1,80
|Vestel
|5,64
|5,74
|-1,74
|Enka İnşaat
|4,53
|4,61
|-1,74
|Good-Year
|3,44
|3,50
|-1,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|2,71
|-1,48
|Tüpraş
|121,20
|123,00
|-1,46
|Sabancı Holding
|7,57
|7,68
|-1,43
Kaynak: AA