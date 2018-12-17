Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96
İş Fin.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96
İş Fin.Kir. 4,30 5,02 -14,34
İttifak Holding 3,06 3,45 -11,30
Odaş Elektrik 1,88 2,06 -8,74
Anadolu Efes 20,34 21,48 -5,31
Mavi Giyim 32,60 33,86 -3,72
Göltaş Çimento 37,32 38,60 -3,32
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Vakıflar Bankası 3,69 3,81 -3,15
Yataş 4,06 4,18 -2,87
Aksa 7,23 7,44 -2,82
Gersan Elektrik 2,86 2,94 -2,72
Anadolu Cam 2,57 2,64 -2,65
Arçelik 15,25 15,66 -2,62
Metro Holding 0,79 0,81 -2,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,12 7,30 -2,47
Aksa Enerji 2,56 2,62 -2,29
Alarko GMYO 45,08 46,12 -2,25
Tofaş Oto. Fab. 16,14 16,50 -2,18
Aselsan 23,36 23,88 -2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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