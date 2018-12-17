Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|7,22
|9,02
|-19,96
|İş Fin.Kir.
|4,30
|5,02
|-14,34
|İttifak Holding
|3,06
|3,45
|-11,30
|Odaş Elektrik
|1,88
|2,06
|-8,74
|Anadolu Efes
|20,34
|21,48
|-5,31
|Mavi Giyim
|32,60
|33,86
|-3,72
|Göltaş Çimento
|37,32
|38,60
|-3,32
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Vakıflar Bankası
|3,69
|3,81
|-3,15
|Yataş
|4,06
|4,18
|-2,87
|Aksa
|7,23
|7,44
|-2,82
|Gersan Elektrik
|2,86
|2,94
|-2,72
|Anadolu Cam
|2,57
|2,64
|-2,65
|Arçelik
|15,25
|15,66
|-2,62
|Metro Holding
|0,79
|0,81
|-2,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,12
|7,30
|-2,47
|Aksa Enerji
|2,56
|2,62
|-2,29
|Alarko GMYO
|45,08
|46,12
|-2,25
|Tofaş Oto. Fab.
|16,14
|16,50
|-2,18
|Aselsan
|23,36
|23,88
|-2,18
Kaynak: AA