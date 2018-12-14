Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96
Çemaş Döküm 0,83...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|9,02
|11,27
|-19,96
|Çemaş Döküm
|0,83
|0,95
|-12,63
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,20
|-6,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|2,87
|-5,57
|Global Yat. Holding
|2,80
|2,95
|-5,08
|Kardemir (D)
|2,15
|2,26
|-4,87
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|5,81
|-4,82
|Gersan Elektrik
|2,94
|3,08
|-4,55
|Vestel
|5,50
|5,75
|-4,35
|Koza Madencilik
|7,59
|7,93
|-4,29
|Türk Telekom
|3,71
|3,87
|-4,13
|Aselsan
|23,88
|24,86
|-3,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,28
|-3,91
|Aksa Enerji
|2,62
|2,72
|-3,68
|Şekerbank
|1,08
|1,12
|-3,57
|Eczacıbaşı İlaç
|2,79
|2,89
|-3,46
|Şişe Cam
|5,36
|5,55
|-3,42
|Türk Traktör
|33,96
|35,16
|-3,41
|Sasa Polyester
|8,17
|8,45
|-3,31
|Netaş Telekom.
|6,55
|6,77
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)