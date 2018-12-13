Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,95 1,18 -19,49
Gentaş 1,87 1,95 -4,10 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,95
|1,18
|-19,49
|Gentaş
|1,87
|1,95
|-4,10
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Şok Marketler
|10,94
|11,25
|-2,76
|Coca Cola İçecek
|30,00
|30,80
|-2,60
|Ege Endüstri
|360,70
|369,00
|-2,25
|Türk Traktör
|35,16
|35,74
|-1,62
|T.S.K.B.
|0,72
|0,73
|-1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,55
|-1,29
|Anel Elektrik
|1,57
|1,59
|-1,26
|Pegasus
|22,32
|22,58
|-1,15
|Turkcell
|12,53
|12,64
|-0,87
|Ülker Bisküvi
|15,68
|15,81
|-0,82
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,28
|-0,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|1,29
|-0,78
|Global Yat. Holding
|2,95
|2,97
|-0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,60
|4,62
|-0,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,87
|2,88
|-0,35
|Gübre Fabrik.
|2,89
|2,90
|-0,34
|Akbank
|6,42
|6,44
|-0,31