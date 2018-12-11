Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97 İttifak Holding 3,43 4,01 -14,46 TAV Havalimanları 21,20 22,26 -4,76 Bera Holding 1,95 2,03 -3,94 Anel Elektrik 1,65 1,71 -3,51 Çemaş Döküm 1,13 1,17 -3,42 Odaş Elektrik 2,33 2,41 -3,32 Ford Otosan 49,08 50,55 -2,91 Göltaş Çimento 39,34 40,48 -2,82 Park Elek.Madencilik 2,55 2,62 -2,67 T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63 Doğuş Otomotiv 4,46 4,58 -2,62 Koza Madencilik 7,64 7,83 -2,43 Mavi Giyim 35,34 36,10 -2,11 İş GMYO 1,03 1,05 -1,90 Gersan Elektrik 3,32 3,38 -1,78 Tüpraş 122,40 124,60 -1,77 Koç Holding 14,41 14,66 -1,71 Aksa Enerji 2,89 2,94 -1,70 İpek Doğal Enerji 5,83 5,93 -1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)