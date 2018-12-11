Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97
İttifak Holding 3,43...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|5,25
|6,56
|-19,97
|İttifak Holding
|3,43
|4,01
|-14,46
|TAV Havalimanları
|21,20
|22,26
|-4,76
|Bera Holding
|1,95
|2,03
|-3,94
|Anel Elektrik
|1,65
|1,71
|-3,51
|Çemaş Döküm
|1,13
|1,17
|-3,42
|Odaş Elektrik
|2,33
|2,41
|-3,32
|Ford Otosan
|49,08
|50,55
|-2,91
|Göltaş Çimento
|39,34
|40,48
|-2,82
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|2,62
|-2,67
|T.S.K.B.
|0,74
|0,76
|-2,63
|Doğuş Otomotiv
|4,46
|4,58
|-2,62
|Koza Madencilik
|7,64
|7,83
|-2,43
|Mavi Giyim
|35,34
|36,10
|-2,11
|İş GMYO
|1,03
|1,05
|-1,90
|Gersan Elektrik
|3,32
|3,38
|-1,78
|Tüpraş
|122,40
|124,60
|-1,77
|Koç Holding
|14,41
|14,66
|-1,71
|Aksa Enerji
|2,89
|2,94
|-1,70
|İpek Doğal Enerji
|5,83
|5,93
|-1,69