Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97
İttifak Holding 3,43...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97
İttifak Holding 3,43 4,01 -14,46
TAV Havalimanları 21,20 22,26 -4,76
Bera Holding 1,95 2,03 -3,94
Anel Elektrik 1,65 1,71 -3,51
Çemaş Döküm 1,13 1,17 -3,42
Odaş Elektrik 2,33 2,41 -3,32
Ford Otosan 49,08 50,55 -2,91
Göltaş Çimento 39,34 40,48 -2,82
Park Elek.Madencilik 2,55 2,62 -2,67
T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63
Doğuş Otomotiv 4,46 4,58 -2,62
Koza Madencilik 7,64 7,83 -2,43
Mavi Giyim 35,34 36,10 -2,11
İş GMYO 1,03 1,05 -1,90
Gersan Elektrik 3,32 3,38 -1,78
Tüpraş 122,40 124,60 -1,77
Koç Holding 14,41 14,66 -1,71
Aksa Enerji 2,89 2,94 -1,70
İpek Doğal Enerji 5,83 5,93 -1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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