Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,01 4,69 -14,50 Kardemir (D) 2,28 2,42 -5,79 Ereğli Demir Çelik< 7,43 7,83 -5,11 Bera Holding 2,03 2,11 -3,79 Tekfen Holding 19,80 20,58 -3,79 İskenderun Demir Çelik 5,85 6,08 -3,78 Mavi Giyim 36,10 37,28 -3,17 Koza Madencilik 7,83 8,08 -3,09 Tüpraş 124,60 128,50 -3,04 Koç Holding 14,66 15,10 -2,91 Tofaş Oto. Fab. 17,09 17,60 -2,90 MLP Sağlık 11,87 12,21 -2,78 Ülker Bisküvi 15,39 15,83 -2,78 Tat Gıda 4,00 4,11 -2,68 T. Halk Bankası 7,15 7,34 -2,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 Anadolu Efes 20,60 21,10 -2,37 İş Fin.Kir. 4,98 5,10 -2,35 Park Elek.Madencilik 2,62 2,68 -2,24 Aksa 7,93 8,11 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)