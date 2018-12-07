Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,19 1,28 -7,03
TAV Havalimanları 22,64...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,19 1,28 -7,03
TAV Havalimanları 22,64 23,42 -3,33
Coca Cola İçecek 31,04 32,00 -3,00
Gentaş 2,03 2,08 -2,40
Hürriyet Gzt. 0,98 1,00 -2,00
Anadolu Efes 21,10 21,52 -1,95
Mavi Giyim 37,28 37,98 -1,84
Tofaş Oto. Fab. 17,60 17,88 -1,57
Bera Holding 2,11 2,14 -1,40
Ülker Bisküvi 15,83 16,05 -1,37
Tekfen Holding 20,58 20,86 -1,34
T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28
Türk Hava Yolları 16,19 16,39 -1,22
Pegasus 24,36 24,60 -0,98
Bim Mağazalar 83,85 84,50 -0,77
Zorlu Enerji 1,29 1,30 -0,77
Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76
Çemtaş 6,66 6,71 -0,75
Emlak Konut GMYO 1,61 1,62 -0,62
İttifak Holding 4,69 4,71 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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