Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,28 1,59 -19,50
Ereğli Demir Çelik 7,80...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,28 1,59 -19,50
Ereğli Demir Çelik< 7,80 8,23 -5,22
Akbank 6,65 7,00 -5,00
İpek Doğal Enerji 5,77 6,02 -4,15
Yataş 4,30 4,48 -4,02
Koza Madencilik 7,64 7,94 -3,78
MLP Sağlık 12,15 12,55 -3,19
Ford Otosan 51,55 53,20 -3,10
Tat Gıda 4,06 4,18 -2,87
Gözde Girişim 2,79 2,87 -2,79
Özak GMYO 2,11 2,17 -2,76
Netaş Telekom. 7,06 7,26 -2,75
Çemtaş 6,71 6,90 -2,75
Turkcell 12,25 12,59 -2,70
Aksa Enerji 2,99 3,07 -2,61
Kartonsan 359,10 368,70 -2,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Odaş Elektrik 2,42 2,48 -2,42
Net Holding 2,02 2,07 -2,42
İskenderun Demir Çelik 6,07 6,22 -2,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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