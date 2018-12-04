Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87
Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,44
|2,62
|-6,87
|Türk Telekom
|3,81
|4,03
|-5,46
|Gersan Elektrik
|3,35
|3,52
|-4,83
|Yataş
|4,36
|4,58
|-4,80
|Şok Marketler
|10,65
|11,17
|-4,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|1,19
|-4,20
|Vakıflar Bankası
|3,88
|4,03
|-3,72
|Gözde Girişim
|2,85
|2,95
|-3,39
|Türk Traktör
|35,76
|37,00
|-3,35
|Akbank
|7,33
|7,57
|-3,17
|Aksa Enerji
|3,07
|3,17
|-3,15
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Fenerbahçe Futbol
|6,51
|6,71
|-2,98
|Sabancı Holding
|7,88
|8,12
|-2,96
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|8,13
|-2,95
|Anel Elektrik
|1,65
|1,70
|-2,94
|Pegasus
|23,78
|24,50
|-2,94
|Turkcell
|12,42
|12,79
|-2,89
|Net Holding
|2,08
|2,14
|-2,80
|MLP Sağlık
|12,49
|12,85
|-2,80