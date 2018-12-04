Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87 Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46 Gersan Elektrik 3,35 3,52 -4,83 Yataş 4,36 4,58 -4,80 Şok Marketler 10,65 11,17 -4,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,19 -4,20 Vakıflar Bankası 3,88 4,03 -3,72 Gözde Girişim 2,85 2,95 -3,39 Türk Traktör 35,76 37,00 -3,35 Akbank 7,33 7,57 -3,17 Aksa Enerji 3,07 3,17 -3,15 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Fenerbahçe Futbol 6,51 6,71 -2,98 Sabancı Holding 7,88 8,12 -2,96 Ereğli Demir Çelik 7,89 8,13 -2,95 Anel Elektrik 1,65 1,70 -2,94 Pegasus 23,78 24,50 -2,94 Turkcell 12,42 12,79 -2,89 Net Holding 2,08 2,14 -2,80 MLP Sağlık 12,49 12,85 -2,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)