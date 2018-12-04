Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87
Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87
Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46
Gersan Elektrik 3,35 3,52 -4,83
Yataş 4,36 4,58 -4,80
Şok Marketler 10,65 11,17 -4,66
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,19 -4,20
Vakıflar Bankası 3,88 4,03 -3,72
Gözde Girişim 2,85 2,95 -3,39
Türk Traktör 35,76 37,00 -3,35
Akbank 7,33 7,57 -3,17
Aksa Enerji 3,07 3,17 -3,15
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Fenerbahçe Futbol 6,51 6,71 -2,98
Sabancı Holding 7,88 8,12 -2,96
Ereğli Demir Çelik 7,89 8,13 -2,95
Anel Elektrik 1,65 1,70 -2,94
Pegasus 23,78 24,50 -2,94
Turkcell 12,42 12,79 -2,89
Net Holding 2,08 2,14 -2,80
MLP Sağlık 12,49 12,85 -2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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