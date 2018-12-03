Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,98 4,28 -7,01
Tofaş Oto. Fab.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,98 4,28 -7,01
Tofaş Oto. Fab. 18,23 19,40 -6,03
Sasa Polyester 9,05 9,59 -5,63
Çemaş Döküm 1,57 1,66 -5,42
MLP Sağlık 12,85 13,50 -4,81
TAV Havalimanları 22,38 23,44 -4,52
Türk Hava Yolları 16,30 17,00 -4,12
Hürriyet Gzt. 0,97 1,01 -3,96
Zorlu Enerji 1,30 1,35 -3,70
Otokar 82,30 85,30 -3,52
Anel Elektrik 1,70 1,76 -3,41
Doğuş Otomotiv 4,54 4,69 -3,20
Pegasus 24,50 25,30 -3,16
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,73 -2,89
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,76 -2,84
Şok Marketler 11,17 11,49 -2,79
Bim Mağazalar 82,15 84,50 -2,78
Ford Otosan 52,60 54,05 -2,68
Gentaş 1,98 2,03 -2,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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