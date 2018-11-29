Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86
Ereğli Demir Çelik 7,54 7,76 -2,84
Net Holding 2,07 2,13 -2,82
Vestel 6,26 6,42 -2,49
Galatasaray Sportif 1,22 1,25 -2,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,26 -2,38
Albaraka Türk 1,27 1,30 -2,31
Hürriyet Gzt. 1,03 1,05 -1,90
Türk Hava Yolları 16,95 17,23 -1,63
Afyon Çimento 4,95 5,03 -1,59
Şekerbank 1,24 1,26 -1,59
Pegasus 25,06 25,44 -1,49
Koza Altın 52,85 53,65 -1,49
Ege Endüstri 371,50 377,00 -1,46
Göltaş Çimento 36,00 36,52 -1,42
Aksa Enerji 3,11 3,15 -1,27
Anel Elektrik 1,76 1,78 -1,12
Gübre Fabrik. 2,90 2,93 -1,02
Özak GMYO 2,23 2,25 -0,89
Zorlu Enerji 1,33 1,34 -0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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