Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,35
|-2,86
|Ereğli Demir Çelik
|7,54
|7,76
|-2,84
|Net Holding
|2,07
|2,13
|-2,82
|Vestel
|6,26
|6,42
|-2,49
|Galatasaray Sportif
|1,22
|1,25
|-2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,26
|-2,38
|Albaraka Türk
|1,27
|1,30
|-2,31
|Hürriyet Gzt.
|1,03
|1,05
|-1,90
|Türk Hava Yolları
|16,95
|17,23
|-1,63
|Afyon Çimento
|4,95
|5,03
|-1,59
|Şekerbank
|1,24
|1,26
|-1,59
|Pegasus
|25,06
|25,44
|-1,49
|Koza Altın
|52,85
|53,65
|-1,49
|Ege Endüstri
|371,50
|377,00
|-1,46
|Göltaş Çimento
|36,00
|36,52
|-1,42
|Aksa Enerji
|3,11
|3,15
|-1,27
|Anel Elektrik
|1,76
|1,78
|-1,12
|Gübre Fabrik.
|2,90
|2,93
|-1,02
|Özak GMYO
|2,23
|2,25
|-0,89
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,34
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)