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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,75 1,90 -7,89
Aksa 8,39 8,75 -4,11 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,75 1,90 -7,89
Aksa 8,39 8,75 -4,11
Ülker Bisküvi 14,30 14,91 -4,09
Kardemir (D) 2,46 2,56 -3,91
Ereğli Demir Çelik< 7,72 8,03 -3,86
İskenderun Demir Çelik 5,95 6,16 -3,41
Koç Holding 14,07 14,51 -3,03
Garanti Bankası 7,86 8,08 -2,72
Şekerbank 1,23 1,26 -2,38
Petkim 5,31 5,42 -2,03
T. Halk Bankası 7,13 7,27 -1,93
Enka İnşaat 4,56 4,64 -1,72
Deva Holding 3,48 3,54 -1,69
Akbank 7,46 7,58 -1,58
Park Elek.Madencilik 2,60 2,64 -1,52
Tofaş Oto. Fab. 17,75 18,00 -1,39
GSD Holding 0,72 0,73 -1,37
TAV Havalimanları 23,56 23,88 -1,34
Ford Otosan 52,65 53,35 -1,31
Gersan Elektrik 3,28 3,32 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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