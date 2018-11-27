Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,75 1,90 -7,89 Aksa 8,39 8,75 -4,11 Ülker Bisküvi 14,30 14,91 -4,09 Kardemir (D) 2,46 2,56 -3,91 Ereğli Demir Çelik< 7,72 8,03 -3,86 İskenderun Demir Çelik 5,95 6,16 -3,41 Koç Holding 14,07 14,51 -3,03 Garanti Bankası 7,86 8,08 -2,72 Şekerbank 1,23 1,26 -2,38 Petkim 5,31 5,42 -2,03 T. Halk Bankası 7,13 7,27 -1,93 Enka İnşaat 4,56 4,64 -1,72 Deva Holding 3,48 3,54 -1,69 Akbank 7,46 7,58 -1,58 Park Elek.Madencilik 2,60 2,64 -1,52 Tofaş Oto. Fab. 17,75 18,00 -1,39 GSD Holding 0,72 0,73 -1,37 TAV Havalimanları 23,56 23,88 -1,34 Ford Otosan 52,65 53,35 -1,31 Gersan Elektrik 3,28 3,32 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)