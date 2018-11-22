Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,94 7,54 -7,96
İpek Doğal Enerji 5,76...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,94 7,54 -7,96
İpek Doğal Enerji 5,76 6,15 -6,34
Koza Altın 51,00 53,60 -4,85
İş Fin.Kir. 3,26 3,40 -4,12
Şekerbank 1,18 1,23 -4,07
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 3,23 -3,72
ICBC Turkey Bank 9,10 9,42 -3,40
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
İskenderun Demir Çelik< 6,34 6,50 -2,46
Çemtaş 6,54 6,70 -2,39
Bera Holding 1,67 1,71 -2,34
Kardemir (D) 2,55 2,61 -2,30
Otokar 81,25 83,00 -2,11
Tekfen Holding 20,58 21,02 -2,09
Borusan Mannesmann 7,80 7,95 -1,89
Anadolu Efes 20,30 20,68 -1,84
Arçelik 15,13 15,40 -1,75
Aksa Enerji 2,90 2,95 -1,69
Koç Holding 14,12 14,35 -1,60
İhlas Gayrimenkul 1,25 1,27 -1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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