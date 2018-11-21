Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,06 6,49 -6,63
Aksa Enerji 2,95 3,05 -3,28 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,06
|6,49
|-6,63
|Aksa Enerji
|2,95
|3,05
|-3,28
|Gentaş
|2,06
|2,12
|-2,83
|Şişe Cam
|4,89
|5,02
|-2,59
|TAV Havalimanları
|23,92
|24,52
|-2,45
|Coca Cola İçecek
|27,40
|28,00
|-2,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|3,30
|-2,12
|Göltaş Çimento
|35,64
|36,36
|-1,98
|Özak GMYO
|2,29
|2,33
|-1,72
|Gözde Girişim
|2,74
|2,77
|-1,08
|Fenerbahçe Futbol
|6,83
|6,90
|-1,01
|Çemaş Döküm
|1,99
|2,01
|-1,00
|Deva Holding
|3,33
|3,36
|-0,89
|Doğan Holding
|1,15
|1,16
|-0,86
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,30
|-0,77
|İskenderun Demir Çelik<
|6,50
|6,55
|-0,76
|Borusan Mannesmann
|7,95
|8,01
|-0,75
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|2,89
|-0,69
|Koç Holding
|14,35
|14,45
|-0,69
|Tekfen Holding
|21,02
|21,16
|-0,66