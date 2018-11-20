Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,58 2,98 -13,42
Kardemir (D) 2,58 2,79 -7,53 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,58 2,98 -13,42
Kardemir (D) 2,58 2,79 -7,53
Metro Holding 0,79 0,85 -7,06
Tekfen Holding 21,16 22,60 -6,37
İttifak Holding 3,60 3,84 -6,25
Ereğli Demir Çelik< 8,23 8,76 -6,05
İhlas Gayrimenkul 1,25 1,33 -6,02
TAV Havalimanları 24,52 26,06 -5,91
Doğan Holding 1,16 1,22 -4,92
Tat Gıda 3,68 3,87 -4,91
Kordsa Teknik Tekstil 9,59 10,08 -4,86
Vestel 6,05 6,34 -4,57
Yataş 3,78 3,96 -4,55
Turkcell 11,55 12,09 -4,47
Migros Ticaret 14,20 14,85 -4,38
Sabancı Holding 7,49 7,82 -4,22
İskenderun Demir Çelik 6,55 6,83 -4,10
GSD Holding 0,71 0,74 -4,05
Pegasus 22,60 23,54 -3,99
Tofaş Oto. Fab. 16,30 16,97 -3,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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