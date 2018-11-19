Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65
Arçelik 15,39 15,90 -3,21 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65
Arçelik 15,39 15,90 -3,21
Çemaş Döküm 2,05 2,10 -2,38
MLP Sağlık 11,57 11,82 -2,12
Özak GMYO 2,36 2,41 -2,07
Alarko GMYO 49,82 50,85 -2,03
Bera Holding 1,64 1,67 -1,80
GSD Holding 0,74 0,75 -1,33
Çemtaş 6,64 6,72 -1,19
Ege Endüstri 380,00 384,50 -1,17
Aksa 8,51 8,60 -1,05
Aselsan 26,94 27,22 -1,03
Ereğli Demir Çelik 8,76 8,85 -1,02
Coca Cola İçecek 28,06 28,28 -0,78
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 10,14 -0,59
Anel Elektrik 1,78 1,79 -0,56
Tofaş Oto. Fab. 16,97 17,05 -0,47
Ford Otosan 53,90 54,10 -0,37
Anadolu Cam 2,92 2,93 -0,34
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 7,10 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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