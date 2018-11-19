Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65
Arçelik 15,39 15,90 -3,21 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,84
|4,07
|-5,65
|Arçelik
|15,39
|15,90
|-3,21
|Çemaş Döküm
|2,05
|2,10
|-2,38
|MLP Sağlık
|11,57
|11,82
|-2,12
|Özak GMYO
|2,36
|2,41
|-2,07
|Alarko GMYO
|49,82
|50,85
|-2,03
|Bera Holding
|1,64
|1,67
|-1,80
|GSD Holding
|0,74
|0,75
|-1,33
|Çemtaş
|6,64
|6,72
|-1,19
|Ege Endüstri
|380,00
|384,50
|-1,17
|Aksa
|8,51
|8,60
|-1,05
|Aselsan
|26,94
|27,22
|-1,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|8,85
|-1,02
|Coca Cola İçecek
|28,06
|28,28
|-0,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,08
|10,14
|-0,59
|Anel Elektrik
|1,78
|1,79
|-0,56
|Tofaş Oto. Fab.
|16,97
|17,05
|-0,47
|Ford Otosan
|53,90
|54,10
|-0,37
|Anadolu Cam
|2,92
|2,93
|-0,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,08
|7,10
|-0,28