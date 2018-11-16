Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20
İş Fin.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20
İş Fin.Kir. 3,16 3,31 -4,53
Anadolu Cam 2,93 3,03 -3,30
Net Holding 2,08 2,13 -2,35
Türk Telekom 3,76 3,85 -2,34
Soda Sanayii 6,84 7,00 -2,29
Aselsan 27,22 27,82 -2,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 2,92 -2,05
Göltaş Çimento 36,54 37,24 -1,88
Alarko GMYO 50,85 51,80 -1,83
Gözde Girişim 2,68 2,73 -1,83
Yataş 3,93 4,00 -1,75
Trakya Cam 3,10 3,15 -1,59
Türk Hava Yolları 15,97 16,18 -1,30
İpek Doğal Enerji 5,21 5,27 -1,14
Coca Cola İçecek 28,28 28,60 -1,12
Anel Elektrik 1,79 1,81 -1,10
Çemtaş 6,72 6,79 -1,03
Tofaş Oto. Fab. 17,05 17,22 -0,99
Park Elek.Madencilik 2,47 2,49 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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