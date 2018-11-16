Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20 İş Fin.Kir. 3,16 3,31 -4,53 Anadolu Cam 2,93 3,03 -3,30 Net Holding 2,08 2,13 -2,35 Türk Telekom 3,76 3,85 -2,34 Soda Sanayii 6,84 7,00 -2,29 Aselsan 27,22 27,82 -2,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 2,92 -2,05 Göltaş Çimento 36,54 37,24 -1,88 Alarko GMYO 50,85 51,80 -1,83 Gözde Girişim 2,68 2,73 -1,83 Yataş 3,93 4,00 -1,75 Trakya Cam 3,10 3,15 -1,59 Türk Hava Yolları 15,97 16,18 -1,30 İpek Doğal Enerji 5,21 5,27 -1,14 Coca Cola İçecek 28,28 28,60 -1,12 Anel Elektrik 1,79 1,81 -1,10 Çemtaş 6,72 6,79 -1,03 Tofaş Oto. Fab. 17,05 17,22 -0,99 Park Elek.Madencilik 2,47 2,49 -0,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)