Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|7,56
|8,06
|-6,20
|İş Fin.Kir.
|3,16
|3,31
|-4,53
|Anadolu Cam
|2,93
|3,03
|-3,30
|Net Holding
|2,08
|2,13
|-2,35
|Türk Telekom
|3,76
|3,85
|-2,34
|Soda Sanayii
|6,84
|7,00
|-2,29
|Aselsan
|27,22
|27,82
|-2,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|2,92
|-2,05
|Göltaş Çimento
|36,54
|37,24
|-1,88
|Alarko GMYO
|50,85
|51,80
|-1,83
|Gözde Girişim
|2,68
|2,73
|-1,83
|Yataş
|3,93
|4,00
|-1,75
|Trakya Cam
|3,10
|3,15
|-1,59
|Türk Hava Yolları
|15,97
|16,18
|-1,30
|İpek Doğal Enerji
|5,21
|5,27
|-1,14
|Coca Cola İçecek
|28,28
|28,60
|-1,12
|Anel Elektrik
|1,79
|1,81
|-1,10
|Çemtaş
|6,72
|6,79
|-1,03
|Tofaş Oto. Fab.
|17,05
|17,22
|-0,99
|Park Elek.Madencilik
|2,47
|2,49
|-0,80