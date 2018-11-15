Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,10 2,36 -11,02
Zorlu Enerji 1,19 1,24 -4,03 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,10 2,36 -11,02
Zorlu Enerji 1,19 1,24 -4,03
Gözde Girişim 2,73 2,84 -3,87
Ereğli Demir Çelik 8,82 9,03 -2,33
Halkbank 7,09 7,25 -2,21
Polisan Holding 6,11 6,24 -2,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 2,98 -2,01
Anadolu Cam 3,03 3,09 -1,94
Tekfen Holding 22,24 22,66 -1,85
Gersan Elektrik 3,18 3,24 -1,85
Garanti Bankası 7,82 7,96 -1,76
Karsan Otomotiv 1,28 1,30 -1,54
Gentaş 2,12 2,15 -1,40
Akbank 7,20 7,30 -1,37
TAV Havalimanları 23,52 23,84 -1,34
Alarko GMYO 51,80 52,50 -1,33
T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,65 -1,21
Şok Marketler 9,83 9,95 -1,21
Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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