Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 15,37 16,38 -6,17
Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 15,37 16,38 -6,17
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,69 -5,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 3,20 -5,31
Anel Elektrik 1,79 1,89 -5,29
Borusan Mannesmann 8,14 8,58 -5,13
Odaş Elektrik 2,60 2,73 -4,76
Ereğli Demir Çelik 8,68 9,10 -4,62
Tofaş Oto. Fab. 17,69 18,54 -4,58
Aksa 8,42 8,82 -4,54
Ford Otosan 54,10 56,65 -4,50
Migros Ticaret 14,96 15,64 -4,35
Halkbank 6,95 7,26 -4,27
Kardemir (D) 2,79 2,91 -4,12
MLP Sağlık 12,23 12,75 -4,08
Deva Holding 3,36 3,50 -4,00
Fenerbahçe Futbol 7,06 7,34 -3,81
Bera Holding 1,57 1,63 -3,68
Koç Holding 14,82 15,38 -3,64
Doğuş Otomotiv 4,45 4,61 -3,47
Sabancı Holding 7,34 7,60 -3,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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