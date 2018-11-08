Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 2,23 2,57 -13,23 Çemaş Döküm 2,73 3,04 -10,20 Tüpraş 125,60 137,50 -8,65 İhlas Holding 0,29 0,31 -6,45 Türk Hava Yolları 14,65 15,59 -6,03 Netaş Telekom. 7,07 7,50 -5,73 Kardemir (D) 2,88 3,04 -5,26 Gersan Elektrik 3,12 3,27 -4,59 İş Bankası (C) 4,06 4,25 -4,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 3,43 -4,37 Pegasus 22,22 23,08 -3,73 Koza Altın 47,04 48,84 -3,69 Eczacıbaşı İlaç 2,96 3,07 -3,58 Vestel 6,78 7,02 -3,42 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,76 -3,41 Emlak Konut GMYO 1,70 1,76 -3,41 Yataş 3,97 4,11 -3,41 TAV Havalimanları 23,22 24,02 -3,33 Sasa Polyester 8,49 8,78 -3,30 Petkim 4,98 5,15 -3,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)