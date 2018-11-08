Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 2,23 2,57 -13,23
Çemaş Döküm 2,73 3,04 -10,20 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gentaş
|2,23
|2,57
|-13,23
|Çemaş Döküm
|2,73
|3,04
|-10,20
|Tüpraş
|125,60
|137,50
|-8,65
|İhlas Holding
|0,29
|0,31
|-6,45
|Türk Hava Yolları
|14,65
|15,59
|-6,03
|Netaş Telekom.
|7,07
|7,50
|-5,73
|Kardemir (D)
|2,88
|3,04
|-5,26
|Gersan Elektrik
|3,12
|3,27
|-4,59
|İş Bankası (C)
|4,06
|4,25
|-4,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|3,43
|-4,37
|Pegasus
|22,22
|23,08
|-3,73
|Koza Altın
|47,04
|48,84
|-3,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,96
|3,07
|-3,58
|Vestel
|6,78
|7,02
|-3,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,70
|1,76
|-3,41
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|1,76
|-3,41
|Yataş
|3,97
|4,11
|-3,41
|TAV Havalimanları
|23,22
|24,02
|-3,33
|Sasa Polyester
|8,49
|8,78
|-3,30
|Petkim
|4,98
|5,15
|-3,30