Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 21,56 22,46 -4,01
Ereğli Demir Çelik 11,53...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|21,56
|22,46
|-4,01
|Ereğli Demir Çelik
|11,53
|11,97
|-3,68
|İş Fin.Kir.
|2,27
|2,35
|-3,40
|Yataş
|3,84
|3,97
|-3,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,66
|4,81
|-3,12
|ICBC Turkey Bank
|4,77
|4,92
|-3,05
|Kardemir (D)
|4,20
|4,33
|-3,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,53
|8,78
|-2,85
|Trakya Cam
|4,22
|4,34
|-2,76
|Sasa Polyester
|9,52
|9,79
|-2,76
|İpek Doğal Enerji
|4,99
|5,13
|-2,73
|Anel Elektrik
|2,30
|2,36
|-2,54
|Galatasaray Sportif
|1,62
|1,66
|-2,41
|Mavi Giyim
|25,92
|26,54
|-2,34
|Enerjisa Enerji
|5,15
|5,27
|-2,28
|Pegasus
|24,10
|24,66
|-2,27
|Doğan Holding
|1,30
|1,33
|-2,26
|ASELSAN
|26,06
|26,66
|-2,25
|Turkcell
|11,06
|11,31
|-2,21
|Aksa
|11,02
|11,26
|-2,13