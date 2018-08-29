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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 21,56 22,46 -4,01
Ereğli Demir Çelik 11,53...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 21,56 22,46 -4,01
Ereğli Demir Çelik 11,53 11,97 -3,68
İş Fin.Kir. 2,27 2,35 -3,40
Yataş 3,84 3,97 -3,27
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 4,81 -3,12
ICBC Turkey Bank 4,77 4,92 -3,05
Kardemir (D) 4,20 4,33 -3,00
Kordsa Teknik Tekstil 8,53 8,78 -2,85
Trakya Cam 4,22 4,34 -2,76
Sasa Polyester 9,52 9,79 -2,76
İpek Doğal Enerji 4,99 5,13 -2,73
Anel Elektrik 2,30 2,36 -2,54
Galatasaray Sportif 1,62 1,66 -2,41
Mavi Giyim 25,92 26,54 -2,34
Enerjisa Enerji 5,15 5,27 -2,28
Pegasus 24,10 24,66 -2,27
Doğan Holding 1,30 1,33 -2,26
ASELSAN 26,06 26,66 -2,25
Turkcell 11,06 11,31 -2,21
Aksa 11,02 11,26 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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