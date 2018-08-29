Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 21,56 22,46 -4,01 Ereğli Demir Çelik 11,53 11,97 -3,68 İş Fin.Kir. 2,27 2,35 -3,40 Yataş 3,84 3,97 -3,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,66 4,81 -3,12 ICBC Turkey Bank 4,77 4,92 -3,05 Kardemir (D) 4,20 4,33 -3,00 Kordsa Teknik Tekstil 8,53 8,78 -2,85 Trakya Cam 4,22 4,34 -2,76 Sasa Polyester 9,52 9,79 -2,76 İpek Doğal Enerji 4,99 5,13 -2,73 Anel Elektrik 2,30 2,36 -2,54 Galatasaray Sportif 1,62 1,66 -2,41 Mavi Giyim 25,92 26,54 -2,34 Enerjisa Enerji 5,15 5,27 -2,28 Pegasus 24,10 24,66 -2,27 Doğan Holding 1,30 1,33 -2,26 ASELSAN 26,06 26,66 -2,25 Turkcell 11,06 11,31 -2,21 Aksa 11,02 11,26 -2,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)