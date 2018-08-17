Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|1,39
|-19,42
|Mavi Giyim
|22,64
|24,00
|-5,67
|Yataş
|3,70
|3,90
|-5,13
|Pegasus
|22,24
|23,40
|-4,96
|Ülker Bisküvi
|14,08
|14,79
|-4,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,22
|0,23
|-4,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|1,17
|-4,27
|Metro Holding
|0,72
|0,75
|-4,00
|Doğuş Otomotiv
|5,28
|5,50
|-4,00
|Çemaş Döküm
|2,22
|2,31
|-3,90
|Doğan Holding
|1,32
|1,37
|-3,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|4,59
|-3,49
|Koza Madencilik
|5,28
|5,47
|-3,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,18
|-3,39
|Gübre Fabrik.
|2,99
|3,09
|-3,24
|Bera Holding
|1,58
|1,63
|-3,07
|İpek Doğal Enerji
|4,57
|4,71
|-2,97
|Karsan Otomotiv
|1,32
|1,36
|-2,94
|ASELSAN
|25,10
|25,86
|-2,94
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|1,71
|-2,92