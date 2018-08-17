Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt. 1,12 1,39 -19,42
Mavi Giyim 22,64 24,00 -5,67
Yataş 3,70 3,90 -5,13
Pegasus 22,24 23,40 -4,96
Ülker Bisküvi 14,08 14,79 -4,80
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 1,17 -4,27
Metro Holding 0,72 0,75 -4,00
Doğuş Otomotiv 5,28 5,50 -4,00
Çemaş Döküm 2,22 2,31 -3,90
Doğan Holding 1,32 1,37 -3,65
Tümosan Motor ve Traktör 4,43 4,59 -3,49
Koza Madencilik 5,28 5,47 -3,47
İhlas Gayrimenkul 1,14 1,18 -3,39
Gübre Fabrik. 2,99 3,09 -3,24
Bera Holding 1,58 1,63 -3,07
İpek Doğal Enerji 4,57 4,71 -2,97
Karsan Otomotiv 1,32 1,36 -2,94
ASELSAN 25,10 25,86 -2,94
Emlak Konut GMYO 1,66 1,71 -2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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