Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 3,90 4,36 -10,55
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|3,90
|4,36
|-10,55
|İş Fin.Kir.
|2,18
|2,38
|-8,40
|Ford Otosan
|53,70
|58,50
|-8,21
|Ereğli Demir Çelik
|10,43
|11,36
|-8,19
|TAV Havalimanları
|24,82
|26,90
|-7,73
|Netaş Telekom.
|7,87
|8,52
|-7,63
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|1,85
|-7,57
|Şişe Cam
|5,03
|5,43
|-7,37
|Trakya Cam
|4,20
|4,53
|-7,28
|Tekfen Holding
|18,43
|19,81
|-6,97
|Anel Elektrik
|2,24
|2,39
|-6,28
|Anadolu Cam
|3,08
|3,27
|-5,81
|Tofaş Oto. Fab.
|20,34
|21,56
|-5,66
|Pegasus
|23,40
|24,72
|-5,34
|Çemaş Döküm
|2,31
|2,44
|-5,33
|Türk Traktör
|45,04
|47,50
|-5,18
|Kardemir (D)
|3,92
|4,13
|-5,08
|Soda Sanayii
|6,64
|6,99
|-5,01
|Ülker Bisküvi
|14,79
|15,55
|-4,89
|Vakıflar Bankası
|3,33
|3,49
|-4,58