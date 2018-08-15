Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 15,55 17,24 -9,80
Turkcell 10,70 11,80 -9,32 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 15,55 17,24 -9,80
Turkcell 10,70 11,80 -9,32
Aksa 10,70 11,74 -8,86
Borusan Mannesmann 7,80 8,52 -8,45
Özderici GMYO 6,50 7,10 -8,45
Türk Traktör 47,50 51,65 -8,03
Türk Hava Yolları 15,89 17,20 -7,62
Pegasus 24,72 26,70 -7,42
Kardemir (D) 4,13 4,45 -7,19
Bera Holding 1,65 1,77 -6,78
Çemtaş 5,66 6,07 -6,75
Kordsa Teknik Tekstil 7,93 8,50 -6,71
Migros Ticaret 14,41 15,44 -6,67
Alarko Holding 4,42 4,73 -6,55
Alarko GMYO 44,96 48,10 -6,53
Ege Endüstri 306,70 327,70 -6,41
Coca Cola İçecek 28,20 30,06 -6,19
MLP Sağlık 11,60 12,36 -6,15
İpek Doğal Enerji 4,68 4,98 -6,02
Gözde Girişim 2,09 2,22 -5,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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