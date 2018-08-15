Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 15,55 17,24 -9,80
Turkcell 10,70 11,80 -9,32 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|15,55
|17,24
|-9,80
|Turkcell
|10,70
|11,80
|-9,32
|Aksa
|10,70
|11,74
|-8,86
|Borusan Mannesmann
|7,80
|8,52
|-8,45
|Özderici GMYO
|6,50
|7,10
|-8,45
|Türk Traktör
|47,50
|51,65
|-8,03
|Türk Hava Yolları
|15,89
|17,20
|-7,62
|Pegasus
|24,72
|26,70
|-7,42
|Kardemir (D)
|4,13
|4,45
|-7,19
|Bera Holding
|1,65
|1,77
|-6,78
|Çemtaş
|5,66
|6,07
|-6,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,93
|8,50
|-6,71
|Migros Ticaret
|14,41
|15,44
|-6,67
|Alarko Holding
|4,42
|4,73
|-6,55
|Alarko GMYO
|44,96
|48,10
|-6,53
|Ege Endüstri
|306,70
|327,70
|-6,41
|Coca Cola İçecek
|28,20
|30,06
|-6,19
|MLP Sağlık
|11,60
|12,36
|-6,15
|İpek Doğal Enerji
|4,68
|4,98
|-6,02
|Gözde Girişim
|2,09
|2,22
|-5,86